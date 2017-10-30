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إيمان تطلب الخلع: زوجي رفض الإنفاق على ابنته لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

إيمان تطلب الخلع: زوجي رفض الإنفاق على ابنته لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

07:23 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إيمان تطلب الخلع: زوجي رفض الإنفاق على ابنته لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ارشيفية

كتبت - نور العمروسي:

أقامت "إيمان" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب الخلع من زوجها، بسبب رفضه الإنفاق على ابنته لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالبت بصرف نفقة لها.

وقالت "إيمان" (47 سنة، ربة منزل) في دعواها إنها تزوجت "أحمد.م" موظف، منذ 18 سنة، وعانى في بداية زواجهم من مشكلة عدم الإنجاب استمرت 6 سنوات حتى أثمر العلاج عن إنجابهم طفلة وحيدة تبلغ من العمر 11 سنة، لكن عندما كبرت، اكتشفا إصابتها بضمور في المخ وتعرضها لنوبات صرع، فرفض والدها الإنفاق عليهما.

ومع استمرار الزوج في عدم الإنفاق، حاولت "إيمان" التفاهم معه قائلةً "بنتنا دي خلقة ربنا، وملهاش ذنب عشان تعاقبها وتحرمها من الأكل والعلاج"، فردّ عليها "أنا مش عايزكم أنا هتجوز "، فاضطرت لطلب المساعدة من المساجد من أجل إطعام ابنتها الوحيدة، رغم أن دخل زوجها يتعدى الـ15 ألف جنيه حيث يعمل على سيارة "أوبر" ليلًا، وفقًا للدعوى.

وأضافت الزوجة، "أحمد" تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها طفلًا، وانقطعت أخباره عنهم نهائيًا دون أن يسأل أو ينفق على ابنته، فتوسلت له الاعتناء بهما لكن رفض قائلًا: "ادخلي المحكمة وبعد عشرين سنة هيتحكم لكم نفقة 100 جنيه في الشهر"، لافتة إلى سوء حالة ابنتها الصحية مع انقطاعها عن جلسات العلاج.

واختتمت إيمان دعواها قائلة "بنتي نسيت إن لها أب، بعد ضربه لها وابتعاده عنها، ومفروض يحس بيها لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ما رجله اتبترت في حادث قطار"، مؤكدة أنها طلبت الخلع والنفقة للحصول على حق ابنتها في العلاج والتعليم، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.

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