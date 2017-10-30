فلسطين: ارتفاع حصيلة شهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على نفق "غزة"

(مصراوى)

أفادت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي لنفق جنوب قطاع غزة وصل إلى ستة شهداء، و10 إصابات بجراح متفاوتة.

وبحسب "معا"؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء الشهداء الفلسطينيين، وهم على النحو التالي: محمد مروان الأغا (كتائب القسام)، وأحمد خليل أبو عرمانة، وعمر نصار الفليت ومصباح شبير وعرفات أبو مرشد (من سرايا القدس)، وحسن ابة حسنين القيادي البارز في سرايا.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نفقًا قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، يمتد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة.

واعتبر جيش الاحتلال أن الحادث بمثابة "خرق فادح للسيادة الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "لن يسمح بخرق السيادة بأي شكل فوق أو تحت الأرض" وأن حركة "حماس" الإسلامية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة.

من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها "تدرس كل الخيارات للرد" على الاستهداف الإسرائيلي الذي اعتبرته "تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا إرهابياً وانتهاكًا واضحًا ومحاولة جديدة لخلط الأوراق".