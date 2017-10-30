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الجيش اليمني: مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في تعز

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني: مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في تعز

07:17 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الجيش اليمني: مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في تعز

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الاثنين، مقتل 30 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وإصابة العشرات، في معارك بمحافظة تعز جنوبي صنعاء.

ونقل موقع الجيش عن عبدالباسط البحر، نائب الناطق الرسمي لقوات الجيش في تعز، قوله إن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على كامل جبل هان والتباب المحيطة به، بعد أن كانت الميليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) حاولت التسلل إليه خلال الساعات الماضية.

وأوضح البحر، أن الميليشيا الانقلابية شنت، مساء أمس الأحد، هجوماً عنيفاً على مواقع قوات الجيش الوطني، بعد أن قامت بحشد كبير وتعزيزات عسكرية منذ أسبوعين إلى محيط جبل هان.

وأشار إلى أن الميليشيا استخدمت في هجومها كثافة نارية بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا، من أماكن تمركزها في شارعي الخمسين والستين ومفرق شرعب.

من جانبه، قال العقيد عبده حمود الصغير، رئيس عمليات اللواء17مشاة، إن قوات الجيش الوطني في اللواء17مشاة، وبإسناد من الألوية العسكرية الأخرى في محور تعز، إضافة إلى الشرطة العسكرية، "دحرت المليشيا الانقلابية من جبل هان، وكبدتها خسائر فادحة".

وأضاف الصغير: "لقد مرينا بساعات مرة وقاسية واجهنا خلالها آلية وعتاد الميليشيا الانقلابية منذ ليلة أمس الأحد، بعد أن كانت شنت هجوما عنيفا على مواقعنا في الجبل، حيث دارت معارك مفتوحة استمرت حوالي 15ساعة".

وأكد الصغير، أن المليشيا الانقلابية تكبدت خلال المعارك خسائر بشرية كبيرة "قدرت بأكثر من30 قتيلا، وعشرات الجرحى، علاوة على تكبدها خسائر فادحة في المعدات القتالية".

وتشهد محافظة تعز، وهي أكثر المحافظات اليمنية سكاناً، معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف، بتدخل من قوات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية فيها بشكل كبير.

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