السيسي يوجه بمتابعة تطوير قطاع الطيران

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحى وزير الطيران المدنى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع الذى عُقد اليوم الإثنين، تناول عرضًا لخطط عمل وزارة الطيران المدنى خلال المرحلة المقبلة، حيث استعرض الوزير شريف فتحى الموقف المالى الحالى للشركة القابضة لمصر للطيران، فضلًا عن الخطط المستقبلية لتطويرها، بما فى ذلك خطة تحديث وزيادة حجم أسطول الطائرات لتعزيز قدرة الشركة التنافسية ومكانتها العالمية، مؤكدًا على أن الشركة تمتلك العديد من القدرات والكفاءات البشرية التى تمكنها من تنفيذ واستكمال استراتيجية تطويرها.

واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها حتى عام 2021، والتى تهدف إلى تحقيق أعلى عائد من الخدمات التى تقدمها تلك الشركات والحفاظ على قدرتها على توفير أفضل الخدمات.

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وخلال الاجتماع تم استعراض الخطط الحالية لتطوير المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية بما يساهم فى رفع قدرتها على استيعاب المزيد من حركة الركاب وتوفير خدمة متميزة لهم، حيث أكد فتحى أن الخطط تتضمن تحديث وتطوير الممرات وصالات السفر بالعديد من المطارات، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية لرادارات الملاحة الجوية على مستوى الجمهورية، وأضاف أن الاجتماع تطرق ايضُا إلى آخر المستجدات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، حيث أكد وزير الطيران المدنى، على استمرار عملية تطوير الإجراءات الأمنية من خلال رفع مستوى العاملين بالمطارات وتدريبهم وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة وفقًا للإمكانات المتوفرة، مشيرًا إلى أن التأمين داخل المطارات المصرية يضاهى أعلى المعايير الدولية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد أهمية استمرار العمل على تطوير وتحديث قطاع الطيران المدنى وتعزيز قدراته، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع ودوره المباشر فى زيادة حركة السفر والسياحة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار فى تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقًا لأحدث التقنيات فى هذا المجال.