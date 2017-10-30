أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي يوجه بمتابعة تطوير قطاع الطيران

Google+ Print
السيسي يوجه بمتابعة تطوير قطاع الطيران السيسي يوجه بمتابعة تطوير قطاع الطيران

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحى وزير الطيران المدنى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع الذى عُقد اليوم الإثنين، تناول عرضًا لخطط عمل وزارة الطيران المدنى خلال المرحلة المقبلة، حيث استعرض الوزير شريف فتحى الموقف المالى الحالى للشركة القابضة لمصر للطيران، فضلًا عن الخطط المستقبلية لتطويرها، بما فى ذلك خطة تحديث وزيادة حجم أسطول الطائرات لتعزيز قدرة الشركة التنافسية ومكانتها العالمية، مؤكدًا على أن الشركة تمتلك العديد من القدرات والكفاءات البشرية التى تمكنها من تنفيذ واستكمال استراتيجية تطويرها.

واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها حتى عام 2021، والتى تهدف إلى تحقيق أعلى عائد من الخدمات التى تقدمها تلك الشركات والحفاظ على قدرتها على توفير أفضل الخدمات.

شاهد أيضا

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطط الحالية لتطوير المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية بما يساهم فى رفع قدرتها على استيعاب المزيد من حركة الركاب وتوفير خدمة متميزة لهم، حيث أكد فتحى أن الخطط تتضمن تحديث وتطوير الممرات وصالات السفر بالعديد من المطارات، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية لرادارات الملاحة الجوية على مستوى الجمهورية، وأضاف أن الاجتماع تطرق ايضُا إلى آخر المستجدات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، حيث أكد وزير الطيران المدنى، على استمرار عملية تطوير الإجراءات الأمنية من خلال رفع مستوى العاملين بالمطارات وتدريبهم وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة وفقًا للإمكانات المتوفرة، مشيرًا إلى أن التأمين داخل المطارات المصرية يضاهى أعلى المعايير الدولية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد أهمية استمرار العمل على تطوير وتحديث قطاع الطيران المدنى وتعزيز قدراته، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع ودوره المباشر فى زيادة حركة السفر والسياحة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار فى تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقًا لأحدث التقنيات فى هذا المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي

سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي

داليا زيادة: الأمريكان منبهرين بالسيسي (فيديو)

داليا زيادة: الأمريكان منبهرين بالسيسي (فيديو)

مصطفى يونس: «السيسي قيمة وقامة في العالم كله.. واللي عمله محصلش طول 50 سنة»

مصطفى يونس: «السيسي قيمة وقامة في العالم كله.. واللي عمله محصلش طول 50 سنة»