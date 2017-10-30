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بالصور - احتفالية كبرى لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بدار الهلال

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مصراوي Masrawy

بالصور - احتفالية كبرى لحملة "كلنا معاك من أجل " بدار الهلال

07:24 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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القاهرة - (مصراوي)

أقامت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" احتفالية كبري بمؤسسة دار الهلال حضرها العديد من نجوم الفن والغناء.

وحضر الاحتفالية الكابتن مجدي عبد الغني، عزمي مجاهد، الدكتور عبدالله النجار، الدكتورة آمنة نصير، الكابتن مصطفي يونس، المطرب عصام كاريكا، الفنانة دينا عبد الله، المستشار محمود السرنجاوي رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الكابتن فاروق جعفر، مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال وكافة رؤساء تحرير المؤسسة حيث وقع كافة العاملين بالمؤسسة على استمارات الحملة.

كما حضر الاحتفالية عدد من أعضاء حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، على رأسهم النائب محمد ماهر منسق الحملة بالقاهرة والنائب علي الدمرداش.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد علي شهداء الوطن، ثم تم عرض يوثق الفرق بين مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس عبد الفتاح ، ومدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه مصر حالياً.

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