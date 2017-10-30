"الرقابة الإدارية" ترصد ضعف الخدمات بقرى غرب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفذت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة بورسعيد حملة، اليوم الإثنين، على الخدمات المقدمة بقرية الجرابعة في غرب المحافظة، للوقوف على مدى تقديم الخدمات واحتياجات المواطنين في هذه المنطقة، وذلك في إطار عدة حملات لرصد احتياجات القرى الأكثر فقرًا.

ورصدت الحملة ضعف شديد في العديد من الخدمات بقرية الجرابع، ومنها عدم وجود مدرسة للتعليم الثانوي، وعدم وجود أسواق ومحال تجارية لسد احتياجات المواطنين، وعدم وجود بدالي تموين أو جمعيات استهلاكية، بالإضافة إلى عدم تغطية شبكة الصرف الصحي للمنطقة بالكامل.​