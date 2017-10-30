أخبار عاجلة

القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا -
ناشطات "فيمن" يتظاهرن احتجاجا على تكريم المخرج بولانسكي في باريس -
حصاد توك شو| هشام سليم يكشف وصية والده بالأهلي.. وشيكابالا يحير جمهور المنتخب -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الرقابة الإدارية" ترصد ضعف الخدمات بقرى غرب بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الرقابة الإدارية" ترصد ضعف الخدمات بقرى غرب بورسعيد

07:18 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

هيئة الرقابة الإدارية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفذت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة بورسعيد حملة، اليوم الإثنين، على الخدمات المقدمة بقرية الجرابعة في غرب المحافظة، للوقوف على مدى تقديم الخدمات واحتياجات المواطنين في هذه المنطقة، وذلك في إطار عدة حملات لرصد احتياجات القرى الأكثر فقرًا.

ورصدت الحملة ضعف شديد في العديد من الخدمات بقرية الجرابع، ومنها عدم وجود مدرسة للتعليم الثانوي، وعدم وجود أسواق ومحال تجارية لسد احتياجات المواطنين، وعدم وجود بدالي تموين أو جمعيات استهلاكية، بالإضافة إلى عدم تغطية الصرف الصحي للمنطقة بالكامل.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أمصال منتهية الصلاحية بوحدات صحية في المنوفية

    أخبار

  • بالصور.. سيدات يمارسن الرياضة على الشاطئ ببورسعيد: "ع الشط سمكة"

    أخبار

  • إجبار طلاب المدارس على جمع القمامة في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية

    أخبار

  • الرقابة الإدارية بدمياط ترصد سوء الطرق وتكدس الطلاب بمدارس كفر سعد

    أخبار

إعلان

1c83378ee2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"