قافلة طلابية لزيارة أطفال مستشفى معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

نظم أعضاء اتحاد شباب أسيوط، اليوم الإثنين، قوافل طلابية ميدانية لطلاب لزيارة مستشفى معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والاطمئنان على أطفال مرضى السرطان بالمستشفى، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها الاتحاد لطلاب المدارس لزيارة الأطفال المرضى وإدخال البهجة والسرور عليهم، وتعميق قيم الانتماء والولاء والتطوع لدى طلاب المدارس.

وبدأت هذه الزيارة بمدرسة السلام الخاصة بمدينة أسيوط بالتنسيق مع اتحاد الشباب، وبحضور مؤنس منير مدير مدارس السلام بأسيوط ومجموعة من المشرفين وطلاب من مراحل دراسية مختلفة من مدارس السلام، وجرى تقديم فقرات فنيه واستعراضية وهدايا للأطفال المرضى بالمستشفى.

وقال محمد العادلي المنسق الإداري لاتحاد شباب أسيوط: إن الزيارة جرت بالتنسيق مع الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام والذي رحّب بالزيارة، مطالبًا بتكرارها لأهميتها في رفع الروح المعنوية عند الأطفال المرضى، وتنمية قيم الانتماء والولاء لطلاب المدارس وإشراكهم في الأعمال التطوعية والزيارات الميدانية.