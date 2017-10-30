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ضبط 800 قرص مخدر داخل سيارة نقل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 800 قرص مخدر داخل سيارة نقل بسوهاج

07:10 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ضبط 800 قرص مخدر داخل سيارة نقل بسوهاج

المتهم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، شمال محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، في ضبط 800 قرص مخدر بحوزة عامل أثناء قيادته سيارة نقل.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا بضبط "ضياء . م . ع " 34 عامًا عامل، مقيم دائرة مركز جهينة، وبحوزته 800 قرص تامول، ومبلغ 1500 جنيه وهاتف محمول حال قيادته السيارة رقم 15650 نقل سوهاج .

تحرّر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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