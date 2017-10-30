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الحزب الحاكم في إقليم كتالونيا يعلن اعتزامه المشاركة في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

الحزب الحاكم في إقليم كتالونيا يعلن اعتزامه المشاركة في الانتخابات

07:09 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الحزب الحاكم في إقليم كتالونيا يعلن اعتزامه المشاركة في الانتخابات

كارليس بوجديمون

برشلونة - (د ب أ):

أعلن حزب رئيس حكومة كتالونيا المعزول من قبل المركزية في مدريد، كارليس بوجديمون، اعتزامه المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الإقليم أواخر العام الجاري.

وقالت مارتا باسكال أمين عام الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني، اليوم الاثنين، أمام مجموعة صحفيين موجهة حديثها إلى ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني: "سنلتقي عند صناديق الاقتراع يا سيد راخوي".

وأضافت باسكال أن حزبها يسعى من خلال المشاركة في الانتخابات إلى الدفاع عن المؤسسات والتصدي " للفقرة 155 البائسة"، وكانت مصادقة مجلس الشيوخ الإسباني يوم الجمعة الماضي على أول تطبيق لهذه المادة في تاريخ إسبانيا، قد أدت إلى سحب السلطة من الحكومة الكتالونية برئاسة بوجديمون.

ويرى مراقبون أن مشاركة الأحزاب الانفصالية في الانتخابات سيقلل بصورة كبيرة من احتمالية حدوث اضطرابات في كتالونيا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سياق متصل، كان حزب (يسار كتالونيا الجمهوري) الانفصالي قد أعلن أيضا اعتزامه عدم مقاطعة الانتخابات، وكان هذا الحزب من ضمن الائتلاف الحاكم في كتالونيا والذي عزلته الحكومة المركزية في مدريد.

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مصراوي Masrawy

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