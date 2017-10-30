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هكذا ستبدو «نيسان قشقاي» في المستقبل؟

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هكذا ستبدو «نيسان قشقاي» في المستقبل؟ هكذا ستبدو «نيسان قشقاي» في المستقبل؟

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أعلنت شركة "نيسان" أن المفهوم الاختباري الذي كشفت عنه في معرض طوكيو الدولي للسيارات، الذي يحمل الاسم "Imx"، هو التطور المستقبلي لسيارتها الكروس أوفر الشهيرة "قشقاي".

وحسب موقع "أوتو كار"، فإن الشركة اليابانية تسعى لإيجاد صيغة تقنية لسيارات في المستقبل، وهو ما يعني أن سيارتها "قشقاي" قد تخضع لعمليات تطوير كبيرة خلال السنوات المقبلة.

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تسعى الشركة اليابانية لتطوير الإصدارات الكهربائية الغامضة في موديلاتها، إلا أنه لا توجد إشارة واضحة على عزمها إنتاج هذا المفهوم الاختباري في المراحل المقبلة، لا سيما أنها مدعمة بتقنيات القيادة الآلية، التي تمثل نواة تصنيع السيارات ذاتية القيادة في المستقبل.

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التحرير

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