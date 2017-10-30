​"طاقة البرلمان" تشيد بتوصيل الغاز الطبيعي لـ600 ألف منزل

القاهرة- مصراوي:

أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإعلان وزارة البترول عن توصيل الغاز الطبيعي لـ600 الف وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الجاري، ضمن رؤية الوزارة باستهداف الوصول بمعدلات توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال العام المالى المقبل.

وأوضح السويدي، في بيان له اليوم الإثنين، أن جميع أعضاء مجلس النواب خاصة لجنة الطاقة والبيئة أكدوا للوزير أن أكبر مشكلة تواجه دوائرهم، هي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف السويدي أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين، تشعر بعدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، خاصة داخل بعض المناطق المتقاربة، مشيرًا إلى أنه يتم توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات بينما لا تتمتع وحدات أخرى مجاورة لها بهذه الخدمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين كبديل مهم لاستخدام أسطوانات البوتاجاز.

وأكد السويدي، أن الوزير تعهد بالاستجابة لنواب البرلمان، والإسراع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي لمختلف الوحدات السكنية في محافظات مصر.