أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​"طاقة البرلمان" تشيد بتوصيل الغاز الطبيعي لـ600 ألف منزل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​"طاقة البرلمان" تشيد بتوصيل الغاز الطبيعي لـ600 ألف منزل

07:06 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس

القاهرة- مصراوي:

أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإعلان وزارة البترول عن توصيل الغاز الطبيعي لـ600 الف وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الجاري، ضمن رؤية الوزارة باستهداف الوصول بمعدلات توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال العام المالى المقبل.

وأوضح السويدي، في بيان له اليوم الإثنين، أن جميع أعضاء مجلس النواب خاصة لجنة الطاقة والبيئة أكدوا للوزير أن أكبر مشكلة تواجه دوائرهم، هي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف السويدي أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين، تشعر بعدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، خاصة داخل بعض المناطق المتقاربة، مشيرًا إلى أنه يتم توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات بينما لا تتمتع وحدات أخرى مجاورة لها بهذه الخدمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين كبديل مهم لاستخدام أسطوانات البوتاجاز.

وأكد السويدي، أن الوزير تعهد بالاستجابة لنواب البرلمان، والإسراع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي لمختلف الوحدات السكنية في محافظات .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جمال شيحة لوزير التعليم: "إحنا بنشرّع ونراقب"

    أخبار

  • نائبة: وزير التعليم قال "محدش يسألني عن اللي بعمله"

    أخبار

  • "نائبة" عن عدم حضور وزير التعليم للبرلمان: "يؤكد عنجهيته"

    أخبار

  • وزير مجلس النواب مدافعا عن طارق شوقي: جميع الوزراء يحترمون مجلس النواب

    أخبار

إعلان

70508ad3a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)