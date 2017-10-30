الأمم المتحدة: إيصال مساعدات إنسانية لأكثر من 66 ألف نازح بدارفور

الخرطوم - (أ ش أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان (أوتشا) ، اليوم الاثنين ، إيصال مساعدات إنسانية الى أكثر من 66 ألف نازح وصلوا حديثًا إلى وسط جبل مرة بإقليم دارفور.

وقال المكتب الأممي ـ في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه تم توزيع 594 طنا من الأغذية على 66 ألفا و200 شخص في بلدة قولو بجبل مرة ، وأن من بين المستفيدين 17 ألفا و790 طفلا.

وأضاف أن منظمات الإغاثة بدأت الخميس الماضي عمليات توصيل المساعدات الغذائية إلى بعض العائلات التي لم تتلق مساعدات في الآونة الأخيرة بسبب سوء ظروف الطرق.