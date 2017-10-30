حقيقة هروب بانسيه من المصري.. والتوأم يهدد بالاستقالة

التحرير

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علم التحرير من مصادر خاصة داخل النادي المصري إن اللاعب البوركيني ارنستد بانسيه حضر إلى مقر النادي أمس الأحد ولم يشارك في تدريبات الفريق واشتكى لوكيله من عدم صرف مستحقاته حتى الآن.

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وكشف المصدر عن مفاجأة وهي مغادرة موكور لفندق إقامة الفريق مساء أمس بصحبة بانسيه إلا أن وكيله أعاده مرة أخرى للمعسكر لكن الاعب اشترطت عدم نزول التدريبات قبل الحصول على مستحقاته.



وعن هروب بانسيه أوضح المصدر إن اللاعب يمتلك أكثر من جواز سفر واغلق تليفونه ولكن لم يتعاقد مع فريق الرائد كما تردد حيث ينتظر انتهاء مهلة الـ 48 ساعة وبعدها سيتخذ قرار الرحيل إلى أي ناد.



وسادت حاله من الغضب داخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن من تلك الأزمات المتكررة وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة حيث لوح الجهاز الفني بالاستقالة إذا لم يتم حل أزمة مستحقات االاعبين المتأخرة اليوم.