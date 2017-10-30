سفير ألمانيا بالقاهرة: سأزور قريبًا مدينة السادات للتعرف على إمكاناتها

شبين الكوم - أ ش أ:

قال يوليوس جيورج لوي إنه إتفق مع محافظ المنوفية أن يقوما بزيارة الى مدينة السادات لبحث فرص وإمكانيات الإستثمار والتعاون الإقتصادي في المدينة ، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وأنه بحث اليوم مع المحافظ سبل دعم التعاون بين جامعة المنوفية والجامعات الألمانية وسبل تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

وأضاف السفير الألماني ـ في تصريحات للوفد الصحفي المرافق له علي هامش فعاليات مؤتمر (ألمانيا في ضيافة الدلتا) ـ أن الهدف من زيارة المحافظة هو التعرف علي إمكانيات التعاون وليس التوقيع علي اتفاقيات، موضحًا أن مهرجان ألمانيا في صعيد مصر العام الماضي ومهرجان ألمانيا في الدلتا هذا العام حققا نجاحًا، وبهذا غطينا أهم الأقاليم في مصر، وهذا يدعونا لمواصلة التفكير في إمكانية تنظيم مهرجان أخري في منطقة أخري العام المقبل.

وقال إن أكبر مشكلة تواجه الحكومة المصرية هي نظام التعليم في مصر ، وهي علي تدرك حجم هذه المشكلة لأن مصر تحتاج إلى عمالة مهارة لدعم الاقتصاد والتصنيع، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتبني نظام التعليم المزدوج ويتم من خلال الدراسة في المدارس ثم تطبيقه في النظام الاقتصادي.​