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القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" بأسيوط

06:42 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

ألقي ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط، اليوم الإثنين، القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بقتل سائق توك توك بطريق موشا - قرقارص، باستخدام فرد رصاص بعد استدراجه لتوصيلهم .

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد صلاح مشعال، مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بأنه في واقعة العثور على جثة "أ.ج.خ" عامل مصاب بطلق ناري بالظهر على الطريق ما بين قريتي موشا - قرقارص، وما قرره شقيقه "م.ج.خ" طالب إعدادي، مقيمين بندر أبو تيج، من أنه حال عملهما على التوك توك خاصتهما ببندر أبو تيج، استوقفهما شخصان وطلبا توصيلهما إلى قرية موشا.

وحال وصولهما لمكان الواقعة، تناهى إلى سمعه صوت عيار ناري وفوجئ بإصابة شقيقه بالظهر، ما أدى إلى وفاته وانقلاب التوك توك، وهروب الشخصين اللذين كانا يستقلانه بصحبتهما، ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة، ونفى وجود خلافات بينهما وآخرين.

جرى تشكيل فريق بحث وأسفر عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم : "أ.و.م" عامل، سبق اتهامه في قضية ضرب، و"م.ح.س" عامل و"م.ع.ح" مكوجي، و"ع.أ.م" سائق توك توك، و"ع.ع.م" سائق توك توك، مقيمين بقرية موشا .

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة واستهداف الأماكن المحتمل هروب المتهمين إليها واختبائهم فيها، وأسفرت عن ضبط المتهمين الخمسة.

بمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة، واتفاقهم على سرقة التوك توك وبيعه والتحصل على مبلغ مالي وتقسيمه فيما بينهم،

بمواجهة أحدهم، أقر بإطلاق عيار ناري من فرد رصاص المضبوط بمكان الواقعة، والذي أودى بحياة المجني عليه، وأضاف بتحصله على ذلك السلاح من المتهم الثالث، وبسؤال الثالث، أقر بأن السلاح خاصته وقام بإعطائه للمتهم الأول عقب توصيلهما لمزلقان أبو تيج.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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