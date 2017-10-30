​انطلاق بطولة العالم لـ"الباراموتور" من بحيرة قارون بمشاركة 25 لاعبًا دولياً

كتب - طه عبيد:

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات بطولة الباراموتور تحت شعار "تحدي أبطال العالم للباراموتور"، برعاية وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم.

ونظم نادي الطيران المصري التابع لوزارة الطيران المدني، فعاليات بطولة العالم للباراموتور، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 25 لاعباً يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم على ضفاف بحيرة قارون بقرية تونس بمحافظة الفيوم .

وألقى الطيار محمود فيصل كلمة بالنيابة عن وزير الطيران المدني، أكد فيها أن البطولة تعد من أقوى البطولات في مجال الرياضات الجوية بالشرق الأوسط والعالم، لما تتمتع به من إثارة وتشويق، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مدينة الفيوم لاستضافة هذه المسابقة الدولية للتأكيد على البصمة التاريخية لمصر في تاريخ الطيران المدني.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه البطولة يشجع على الترويج السياحي، ووضع مصر على خريطة العالم للبطولات الجوية.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني تهتم بنشر الوعي والثقافة الجوية لبناء وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في مثل هذه المسابقات.

وتمر البطولة بعدة مراحل عبارة عن مجموعة من الحواجز حيث يقوم اللاعب بتخطيها في أقل وقت ممكن، وهي تعتمد على المرونة والسرعة والالتفاف الحاد المنخفض، بالإضافة إلى مسابقات الكلاسيك وهي مجموعة من المسابقات التي تعتمد على الدقة للوصول إلى الهدف والإعداد والتفكير لقطع مسافات في أقل وقت ممكن.

وتتكون لجنة الحكام من أفضل الطيارين والخبرات، وسيكون رئيس اللجنة هو المنظم لبطولة العالم الأولى للباراموتور للسلالوم بأحدث أجهزة احتساب التوقيت، ويشرف على البطولة لجنة الـCIMA التابعة للإتحاد الدول للرياضات الجوية الـ FAI ، من ضمنهم رئيس لجنة الإشراف على طيران الباراموتور وتعتبر البطولة حدث عالمي للترويج السياحي، ومساهمة الرياضة السياحية لانعاش السياحة ووضع مصر على خريطة العالم للبطولات والمهرجانات والسياحة الرياضية الجوية.

وحضر مراسم الافتتاح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم والطيار محمود فيصل، وطيار مهندس محمد سمير عبدالرؤوف رئيس مجلس إدارة نادي الطيران، وبعض من قيادات وزارة الطيران ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم.