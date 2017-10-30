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​وزير الخارجية يغادر إلى أثينا للمشاركة بمؤتمر "التعددية والتعايش السلمي"

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مصراوي Masrawy

​وزير الخارجية يغادر إلى أثينا للمشاركة بمؤتمر "التعددية والتعايش السلمي"

06:47 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، سامح شكرى وزير الخارجية، متجها إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في فعاليات الجولة الثانية من المؤتمر الوزاري الخاص بالتعددية الثقافية والدينية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط، المقرر عقده على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المؤتمر يهدف للتباحث بشأن الأزمات الإنسانية التى تمر بها طوائف وتجمعات دينية وثقافية عديدة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة النزاعات التى شهدتها المنطقة فى السنوات الماضية.

وأضاف أبو زيد، أنه سيتم بحث أفضل السبل لحماية حقوق وحريات تلك الطوائف، من خلال إقامة حوار شامل بين مختلف الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، لتعزيز مفاهيم التعايش السلمي والتفاهم المتبادل بين كل الطوائف في المنطقة.

 

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