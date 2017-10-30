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بدء مشاورات سورية روسية في إطار اجتماع "آستانة 7"

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مصراوي Masrawy

بدء مشاورات سورية روسية في إطار اجتماع "آستانة 7"

06:51 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

بشار الجعفري

دمشق - (د ب أ):

عقد وفد السورية، برئاسة بشار الجعفري، اجتماعاً تشاورياً في آستانة اليوم الاثنين مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في إطار اجتماع "آستانة 7" حول سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقال لافرنتييف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه الوفد السورية: "نعمل لإحلال الاستقرار في جميع المناطق السورية، وأعتقد أن لقاءات آستانة الحالية ستنتهي بنجاح".

وعقد الوفد في وقت سابق من اليوم لقاءً تشاورياً ثنائياً مع الوفد الإيراني، برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري.

وبدأ صباح اليوم في العاصمة الكازاخية اجتماع "آستانة 7" حول سوريا بمشاركة وفود من كل من وتركيا وإيران (وهي الدول الراعية للمحادثات)، إلى جانب وفدي الحكومة والمعارضة السورية، وممثلين عن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والأردن بصفة مراقب.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع "آستانة 7" حول سوريا لمدة يومين، حيث ستعقد اليوم لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة ،فيما ستعقد الجلسة العامة للاجتماع بعد ظهر غد.

كانت تقارير أشارت إلى أنه من المتوقع أن تفضي هذه المفاوضات إلى الموافقة على بنود مجموعة العمل بشأن إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين.

وكانت الجولة السادسة من محادثات آستانة، والتي عقدت في سبتمبر الماضي، أثمرت اتفاقاً بين روسيا وتركيا وإيران على إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب، تضاف إلى ثلاث مناطق في شمال مدينة حمص، وفي منطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

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