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رئيس الوزراء الأسترالي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الأسترالي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل

06:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء الأسترالي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل

رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول

تل أبيب - (د ب أ):

يزور رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول إسرائيل لإحياء الذكرى المئوية لمعركة تاريخية، على الرغم من مواجهته معركة سياسية في بلاده من أجل الاحتفاظ بأغلبية برلمانية.

ويجتمع تيرنبول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الاثنين، كما يحضران عشاء خاصا في مقره بالقدس.

ويشارك رئيس الوزراء الأسترالي، غدا الثلاثاء، في إحياء ذكرى انتصار قوات الجيش الأسترالي والنيوزيلندي في معركة بئر السبع عام 1917 مع زعيم حزب العمال الأسترالي بيل شورتن والحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدى.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حوالى 3 آلاف شخص من أستراليا ونيوزيلندا سيشاركون في هذا الحدث.

وتأتى زيارة تيرنبول على الرغم من الاضطرابات السياسية في بلاده بعد أن تم استبعاد نائب رئيس الوزراء من منصبه بسبب ازدواج الجنسية، مما حرم من الحصول على الأغلبية بمقعد واحد.

وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء الأسترالي سيوقع أيضا مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال صناعة الدفاع مع إسرائيل ويبحث "تعزيز التعاون" في مجال الأمن الإلكتروني والزراعة وتكنولوجيات الدفاع خلال زيارته.

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