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ارتفاع حصيلة قتلى قصف إسرائيلي لنفق في قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى قصف إسرائيلي لنفق في قطاع غزة

06:31 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة قتلى قصف إسرائيلي لنفق في قطاع غزة

أرشيفية

غزة - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى ثلاثة جراء قصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، استهدف نفقا قرب السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قتيلين جرى انتشالهما من داخل النفق جثتين هامدتين، فيما قضى ثالث خلال عمليات الإنقاذ للعالقين داخل النفق.

وبحسب المصادر، فإن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متفرقة جراء استهداف النفق وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

وقالت مصادر محلية إن غالبية القتلى والجرحى هم من عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن أحد نشطائها قتل خلال مشاركته في إنقاذ العالقين بداخل النفق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نفقا قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، يمتد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة.

واعتبر الجيش أن الحادثة بمثابة "خرق فادح للسيادة الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "لن يسمح بخرق السيادة بأي شكل فوق أو تحت الأرض" وأن حركة "حماس" الإسلامية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة.

من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها "تدرس كل الخيارات للرد" على الاستهداف الإسرائيلي الذي اعتبرته "تصعيدا خطيرا وعدوانا إرهابيا وانتهاكا واضحا ومحاولة جديدة لخلط الأوراق".

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مصراوي Masrawy

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