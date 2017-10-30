توجيه اتهامات للمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت وثائق قانونية، اليوم الاثنين، أن المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت يواجه اتهامات بالتآمر وغسيل أموال.

كان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) قد أشار اليوم إلى أن مانافورت سلم نفسه للسلطات الحكومية، فيما تواصل هيئة قضائية التحقيق في صلة الحملة بروسيا.

وأصدرت هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة اتهام تتضمن 12 تهمة بحق مانافورت وشريكه التجاري ريتشارد جيتس، من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وغسيل أموال، وانتهاكات باستخدام قوانين للضغط كجزء من عملهم نيابة عن حزب موال لروسيا في أوكرانيا.

وتعد هذه التهم هي أول اتهامات تظهر من تحقيق يركز على تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويدور حول اتصالات مزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، بيد أن هذه الاتهامات ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحملة نفسها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى في وقت سابق اليوم أنه "لا يوجد تواطؤ" بين حملته الانتخابية وروسيا، وذلك بعد توجيه أول اتهامات في إطار التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.