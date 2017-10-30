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ماكرون يصدق على قانون للإجراءات الأمنية المشددة

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مصراوي Masrawy

ماكرون يصدق على قانون للإجراءات الأمنية المشددة

06:27 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ماكرون يصدق على قانون للإجراءات الأمنية المشددة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

صدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على قانون للإجراءات الأمنية المشددة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب معلقا على هذه الخطوة اليوم في باريس إن التهديد الإرهابي لا يزال كبيرا.

وتم تضمين القانون بعض إجراءات إعلان حالة الطوارئ بشكل مخفف لتصبح ضمن القانون العادي.

وذكّر المتحدث باسم كريستوف كاستانر بأنه تم فرض حالة الطوارئ عقب الهجوم الإرهابي في باريس في الثالث عشر من نوفمبر الماضي وتمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وستنتهي مدة حالة الطوارئ الحالية بعد غد الأربعاء.

ورد كولوب على منتقدي القانون الذين قالوا إن القانون الذي أقره البرلمان منتصف أكتوبر الجاري يفرض حالة الطوارئ بشكل دائم وقال: إن القانون "يؤدي للتوازن بين الأمن والحرية".

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند، غدا الثلاثاء في ستراسبورج.

ويرأس ياجلاند هذه المنظمة الأوروبية المعنية بالالتزام بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.

وتعرضت فرنسا منذ نحو عامين ونصف لموجة من الإرهاب أدت لمقتل نحو 240 شخصا على أيدي إسلاميين متشددين.

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