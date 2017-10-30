"الصحة" تضع خطة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.. والبداية ببورسعيد ​

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اجتماعا موسعا اليوم الإثنين، ضم جميع قيادات الوزارة؛ لوضع الخطة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي من المقرر تطبيقه بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات.

ووجه وزير الصحة، فريق الجودة والاعتماد بالوزارة بالمرور على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات المحافظة وتقديم تقرير وافي باحتياجاتها ليتم توفيره.

وأوضح "عماد الدين"، أنه تم إجراء توصيف وظيفي لوحدات الرعاية الأولية بناءً على التعليمات الصادرة من خلال لجنة متخصصة، حيث يتضمن الوصف الإعداد والتخصصات الطبية المطلوبة من كل فئة لتوفيرها.

ووجه وزير الصحة بتوفير الكوادر البشرية المطلوبة بالوحدات، وإعادة توزيع العدد الحالي وفقا لاحتياج كل وحدة، مشيرا إلى أن جميع الوحدات ستعمل 12 ساعة متواصلة على أن يتم تطبيق هذا بنظام الشفتين.

وعلى هامش الاجتماع وقع وزير الصحة والسكان على بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة بورسعيد وعميد كلية الطب، لتوفير الكوادر البشرية، وأساتذة جامعين بوحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات في جميع التخصصات المختلفة تمهيدا لتطبيق القانون الجديد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أنه تمت مراجعة الخطة الاستثمارية والمخصصات والاعتمادات المالية والمشروعات الطبية الجارية لمحافظة بورسعيد، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات إبريل 2018.

وراجع وزير الصحة كافة احتياجات المستشفيات والوحدات من أجهزة طبية وغير طبية ووجه بسرعة توفيرها، مؤكدا أن جميع المستشفيات بالمحافظة ستصبح مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

كما وجه وزير الصحة بسرعة المضي قدما في تنفيذ نظام الميكنة بجميع الوحدات وربطها بالشبكة الالكترونية بالمستشفيات.