افتتاح مشروع تطوير قرية البضائع بمطار القاهرة.. وانضمام 4 طائرات جديدة​

كتب - طه عبيد

افتتح شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تجديده وفقا لخطة التطوير التي تبنتها الشركة مؤخرًا.

وصرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن عمليات تطوير مجمع بضائع استهدفت في المقام الأول تسهيل الإجراءات لعملاء شركة الشحن الجوي، بما يمكنهم من الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، كما تعمل هذه التجديدات على إنهاء الحركة العشوائية في مجمع البضائع، حيث تظهره بالشكل الحضاري اللائق بشركة الشحن الجوي كشركة عالمية حاصلة على أهم الاعتمادات الدولية مثل IOSA وISAGO وEASA TCO وغيرها.

وقال مسلم، إن أعمال التطوير التي قامت بها الشركة شملت ساحة قبول الشحنات، وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية، وسقف مبنى المجمع الرئيسي، بالإضافة إلى تجديدات في الواجهات وأيضا إعادة تنظيم ساحة الانتظار.

ومن جانبه أشار الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى أن الشركة مستمرة في خطة التطوير، سواء في الخدمات المقدمة للعملاء أو في زيادة الأسطول، حيث سيتم ضم ٤ طائرات جديدة لأسطول الشحن الجوي، ٣ من طراز A330-200، وواحدة من طراز B 738 خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، مضيفًا أنه من المخطط العمل على زيادة أرباح الشركة في العام المالي الحالي، والتي كانت قد زادت بنسبة ٩٠٪ في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ عن العام السابق له.

حضر الافتتاح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، والطيار احمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران وقيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.