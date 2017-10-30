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جامعة القاهرة تحقق في انهيار سقف طابقين بمبنى المطبعة الجديد

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جامعة القاهرة تحقق في انهيار سقف طابقين بمبنى المطبعة الجديد

06:22 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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كتب- محمد قاسم:

انهار سقف الطابقين الثالث والرابع بمبنى مطبعة جامعة القاهرة الجديدة التي يجرى إنشائها داخل الحرم، مما أسفر عن إصابة أحد العمال بعد سقط السقف فوقه أثناء عمله.

ونقلت عربة إسعاف، العامل المصاب إلى مستشفى القصر العيني لتلقى العلاج اللازم.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وقف العمل بالمبنى الذي تم التعاقد عليه والبدء في تنفيذه منذ عام، وإحالة الواقعة للتحقيق، للكشف عن أسباب انهيار سقف المبنى.

وقرر "الخشت" تشكيل لجنة متخصصة لتحديد سبب إنهيار السقف ومدى وجود مخالفات إنشائية أو هندسية في المبنى وستتخذ كل إجراءات السلامة المتطلبة.

وأكد الخشت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تقصيره في عملية الإنشاء بدءا من إجراءات التعاقد للتنفيذ والاستلام، بما فيها إبلاغ النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.

وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بمراجعة كل العمليات الإنشائية التي تمت خلال السنوات السابقة، للوقوف على مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام في الغرض المخصص له، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

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