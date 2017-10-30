«دعم مصر»: شباب مصر قادر على إنجاح المؤتمر الدولي للشباب بشرم الشيخ

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‏أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، ثقته الكاملة فى قدرة الشباب المصرى على تحقيق النجاح لـ«منتدى شباب العالم»، وهو أول مؤتمر دولى للشباب ينعقد بمدينة السلام شرم الشيخ العالمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ الحياة السياسية والشبابية المصرية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب، إن ثقة الرئيس السيسى والشعب المصرى بلا حدود فى شباب مصر الواعد الذى لديه القدرة والكفاءة على جذب أنظار العالم كله لمتابعة هذا المؤتمر العالمى من على أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، مؤكدًا أن المؤتمر الدولى للشباب الذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 4 إلى 10 من شهر نوفمبر المقبل بحضور عدد من رؤساء وقادة وحكومات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة شباب العالم فيه سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح مصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والشبابية والرياضية وغيرها.

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وأوضح، أن جميع المؤتمرات الشبابية التى تم عقدها فى عدد من محافظات مصر خلال الفترة الماضية أكدت للجميع أن مصر دولة شابة، ولديها شباب واعد قادر ليس فقط على تحمل المسئولية فى مختلف مؤسسات الدولة خاصة فى المواقع القيادية، بل وتحقيق النجاح أيضًا، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون له آثاره الإيجابية على استعادة السياحة العالمية لمدينة شرم الشيخ، حيث سيكون جميع المشاركين فيه سفراء لمصر لدى دولهم لحثهم على السفر الى مصر خاصة لمدينة شرم الشيخ للاستمتاع بهذه المدينة السياحية العالمية بعد معاناة قطاع السياحة على مدى الـ7 سنوات الماضية، خاصة أن قطاع السياحة كان فى مقدمة قطاعات الدولة، التى كانت تدر للدولة مليارات الدولارات، حيث كان يحقق اكثر من 14 مليار دولار سنويًا قبل عام 2011.

ووجه المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، التقدير والتحية لجميع القائمين على الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تقوم به جميع الأجهزة المختصة والشباب المصرى بالتجهيز والترتيب الجيد والرائع لهذا المؤتمر من أجل تحقيق جميع أهدافه.