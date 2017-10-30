هل تؤدي أزمة «عصام خليل- القفاص» إلي انهيار «المصريين الأحرار» ؟

التحرير

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أزمة جديدة تضرب حزب المصريين الأحرار، بعد الإطاحة بأحد أبرز رموز الحزب وهو الإعلامي نصر القفاص الأمين العام للحزب ، والذي دافع بشراسة عن الحزب خلال الفترة الماضية مع الدكتورعصام خليل رئيس الحزب ، في معركته ضد مؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس ، حيث قرر خليل سحب الثقة من القفاص ودعوة الهيئة العليا لانتخاب بديلا له.

وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار سحب الثقة من نصر القفاص الأمين العام للحزب نهائى ولا رجعة فيه، مؤكدا أن هناك 48 عضواً من الهيئة العليا للحزب تقدموا بمذكرة موقعة بخط أيديهم بمخالفات إدارية لأكثر من 10 مواد للائحة الحزب ، ويطالبون خلالها بسحب الثقة من "القفاص"بالإضافة إلى 10 من أعضاء المكتب السياسى البالغ 15 عضواً.

وأضاف "خليل"، في تصريحات صحفية، أن هناك مخالفات أيضاً وقع فيها نصر القفاص منها التصريح لوسائل الإعلام دون الرجوع لرئيس الحزب، وتابع:"لا يوجد خلاف شخصى بينى وبين القفاص".

وعن الاتهامات التى وجهها الأمين العام السابق نصر القفاص لـ"رئيس الحزب"، والمتعلقة باستغلال منصبه لقضاء مصالح شخصية، قال عصام خليل، :" كل واحد يقول اللى عاوزه، ونحن حزب مؤسسى به لائحة تطبيق على الكبير قبل الصغير، واللى يقول حاجة يثبتها، أنا بتكلم بالمستندات".

ونفى إسلام الغزولى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، ما تردد عن إغلاق مقرات الحزب، مؤكدا أن مختلف المقرات مفتوحة وتمارس عملها بشكل طبيعى، والوحيد الذى توقف العمل فيه هو المركز الإعلامى، نظرا لعدم تضارب الأقاويل أو تداول أنباء غير صحيحة.

وقال "الغزولى" لـ"التحرير"، إن قرار سحب الثقه جاء بموافقة غالببة أعصاء الهيئة العليا وعددها 69 عضوا لمخالفته نصوص المواد وتجاوز الاختصاصات وعدم تجاوز اللائحة ومخالفته المواد 10 و13 و17،و20 و43 و52 و54و59، من لائحة النظام الأساسي للحزب.

وأكد أن سحب الثقة من القفاص جاء بسبب عدد من الأخطاء والمخالفات الادارية للائحة النظام الأساسي، وتجاوزه الاختصاصات، مشيرًا إلى أن هناك مداولات عقدت مع أعضاء الهيئة العليا قبل اتخاذ القرار.

وتابع: «سحب الثقه من "القفاص" لا يعني أن هناك حالة صراع أو مشكلة شخصية معه، لكن نحن نريد ضبط الايقاع لاعادة الانضباط للبيت الحزبي، وكل ما تم اتخاذه من اجراءات قانوني، وفى انتظار تحديد موعد لانتخاب أمين عام جديد»، مشيرا الى إن الحزب سيراجع بعض قرارات القفاص السابقه من الناحية التنظيمية، لأن الحزب فى مرحلة إعادة بناء جديدة.

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وقالت مصادر بالهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن قرار سحب الثقة من لقفاص لم يأتِ نتيجة يوم وليلة، وانما كانت هناك مشاورات عدة مع الأعضاء الذين تقدموا بطلبات لسحب الثقة، ثم تم الاستقرار على قرار سحب الثقة، مشيرة إلى أن رئيس الحزب، لم يجد مفرا أمام هذه المطالبات المتكررة إلا الاستجابة لها، وهو ما يتسق مع اللائحة المنظمة للحزب-علي حد قولها.

وأضافت المصادر أنه سيتم مراجعة ومناقشة قرارات نصر القفاص خلال فترة توليه الأمانة العامة للحزب، مع المكتب السياسى فى أقرب وقت، لافتا إلى أن تلك المراجعات ستتم فى ضوء اللائحة الداخلية للحزب.

فيما رد الكاتب نصر القفاص الأمين العام للحزب المقال، بأنه لا يعترف ببيان "عصام خليل" رئيس حزب المصريين الأحرار بسحب الثقة منه، حيث أنه مازال أمين عام الحزب، لافتا أن هناك كذبة تروج عن طريق الإعلام بشكل مثير وغريب عرفها وهو جالس فى بيته، على حد قوله.

وأضاف "القفاص"، في تصريحات صحفية: «هناك بيان صدر من رئيس الحزب الدكتور عصام خليل ينص على أننى ارتكبت مخالفات إدارية ولم يذكر ما هى هذه المخلفات، آخر لقاء بينى وبين رئيس الحزب حضره 6 من قيادات الحزب بمكتبه، وقعد معانا ودردش».

وتابع: «أنا معرفش أيه اللى حصل.. أنا منتخب من قبل الهيئة العليا ولما أمشى أمشى بإجراءات.. تدعي الهيئة العليا وتذكر المخالفات أمامهم وأنا أرد عليهم سواء سلبى أو إيجابى ويتم التصويت وفى حالة الأغلبية أمشى».

واتهم القفاص، رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل بتوظيف الحزب فى مصالح البيزنس، مؤكدا أن هناك شهود على ما يقول من بينهم رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إيهاب سمرة.

وأضاف: «أنا رافض خلط البيزنس بالسياسة ونبهت الدكتور عصام بوضوح.. بمعنى لا يوظف الحزب لممارسة البيزنس، وحدثت واقعة عليها شهود عندما أخذ رئيس الحزب وفد يضم محمود ريش والدكتور إيهاب سمرة رئيس اللجنة الاقتصادية والتقى بالوزير المفوض لسفارة الصين وأثناء اللقاء فوجئ رئيس اللجنة الاقتصادية بأن أحد أعضاء الوفد يطلب دعم لمزرعة فراخ بيعملها والدكتور عصام بيطلب مساعدة فى توكيلات قطع سيارات».

فيما كتب المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار عبر حسابه على "تويتر": "المصريين الأحرار" يسحب الثقة من "القفاص" ويدعو لانتخاب أمين عام جديد.. عصام خليل سحب الثقة من الأمين العام نصر القفاص.. اللهم لا شماتة".

ومن جانبه، اعتبر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما يحدث في حزب المصريين الأحرار ناتج عن المناخ السياسي العام ، وهو مناخ لايشجع علي تطور أي من الاحزاب وتمكينها من القيام بدورها في الشارع وغيره، مضيفا أن هناك تلجيم لأي حزب يعمل بعيد عن الدولة أو لا يستمع لتعليماتها .

وأكد نافعة ، لـ"التحرير"، أن تدخل بعض الأجهزة الأمنية في الحزب هو السبب الرئيسي في تلك الانشقاقات والتخبط الذي يعيشه الآن، قائلاً: «لا نلوم فقط الاجهزة الأمنية ولكن نعيب أيضًا علي النخب السياسية في مصر، وفترة غياب الأحزاب التي طالت عن الشارع المصري».

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حزب المصريين الأحرار يعد أكبر الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، والدولة تريد أن يكون مع الدولة دائما علي طول الخط ، لافتًا إلي لن يسمح للأحزاب أن تمارس نشاطها الطبيعي، معتبرًا أن البيئة الحالية «خانقة» وهي سبب رئيسي في انشقاق المصريين الأحرار وغيره من الاحزاب.