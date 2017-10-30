الخارجية ترد على إيران: سلامة دول الخليج ركيزة لاستقرار المنطقة

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، تعقيبا على تعقيبا على ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن موقف مصر تجاه إيران ودورها الإقليمي، إن تلك التصريحات تثير علامات استفهام، خاصة ما يتعلق منها بمواقف مصر التاريخية تجاه منطقة الشرق الأوسط وعوامل الاستقرار فيها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تعتبر استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف سياستها الخارجية، وأن الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار وسلامة الدول العربية، لاسيما دول الخليج، هو ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن دعوة مصر الدائمة إلى ضرورة احترام مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار، والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، ونبذ الطائفية، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، كلها تصب في أهداف دعم استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال في وقت سابق اليوم الإثنين، إن مصر يمكنها أن تؤدي دورا أكبر في أمن واستقرار المنطقة، زاعما أن هذا الدور لا وجود له اليوم.

وادعى أن مصر، بسبب سياسات خاطئة، حسب تعبيره، فقدت مكانتها السابقة في العالم العربي، متابعًا: "توصيتي للمسؤولين المصريين هي أن يبتعدوا إلى حد ما عن نظرتهم التقليدية، ورؤاهم التي يحملونها وأدت إلى غياب العلاقات، وأن يدركوا برؤية جديدة وزاوية أخرى قضايا المنطقة ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحقائقها، ولو تمكنوا من الوصول إلى مثل هذه المرحلة ستتوفر ارضيات أكبر للحوار والتفاهم".

