أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي يوقع على قانون مكافحة الارهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي يوقع على قانون مكافحة الارهاب

06:25 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الرئيس الفرنسي يوقع على قانون مكافحة الارهاب

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ)

وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 بالمنطقة الباريسية وأوقعت 130 قتيلا.

وقال ماكرون - في تصريح أثناء توقيعه القانون أمام كاميرات التلفزيون بقصر الإليزيه بحضور وزير الداخلية جيرار كولومب و المتحدث باسم كريستوف كاستانير ـ " إن هذا القانون سيتيح لنا الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من أول نوفمبر مع توفير الأمن الكامل لمواطنينا".

وأضاف أن قانون مكافحة الارهاب سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الأربعاء، وهو موعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ التي تم تمديدها ست مرات بعد اعتداءات باريس 2015.

ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة للسلطات الادارية للتعامل مع خطر الارهاب تتضمن تحديد اقامة بعض الأشخاص في مناطق محددة واجراء مداهمات واغلاق دور العبادة والتحقق من الهويات بالقرب من الحدود، وأن يتم ذلك بدون الموافقة المسبقة للقضاء باستثناء المداهمات.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان باستراسبورج (شرق فرنسا) خطابا يدافع فيه عن قانون مكافحة الارهاب.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيق بشأن هجوم إرهابي

    أخبار

  • توقيف أربعة أشخاص في بلجيكا على خلفية اعتداء قطار تاليس

    أخبار

  • معركة "القائم".. القوات العراقية تهاجم داعش في آخر معاقله

    أخبار

  • القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء القائم غربي الأنبار

    أخبار

إعلان

2b783f8592.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

الأخبار - أمير الكويت يقبل إستفالة الحكومة ويكلفها بالإستمرار فى تسيير الأعمال

الأخبار - أمير الكويت يقبل إستفالة الحكومة ويكلفها بالإستمرار فى تسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال