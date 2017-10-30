الرئيس الفرنسي يوقع على قانون مكافحة الارهاب

باريس - (أ ش أ)

وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 بالمنطقة الباريسية وأوقعت 130 قتيلا.

وقال ماكرون - في تصريح أثناء توقيعه القانون أمام كاميرات التلفزيون بقصر الإليزيه بحضور وزير الداخلية جيرار كولومب و المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير ـ " إن هذا القانون سيتيح لنا الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من أول نوفمبر مع توفير الأمن الكامل لمواطنينا".

وأضاف أن قانون مكافحة الارهاب سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الأربعاء، وهو موعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ التي تم تمديدها ست مرات بعد اعتداءات باريس 2015.

ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة للسلطات الادارية للتعامل مع خطر الارهاب تتضمن تحديد اقامة بعض الأشخاص في مناطق محددة واجراء مداهمات واغلاق دور العبادة والتحقق من الهويات بالقرب من الحدود، وأن يتم ذلك بدون الموافقة المسبقة للقضاء باستثناء المداهمات.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان باستراسبورج (شرق فرنسا) خطابا يدافع فيه عن قانون مكافحة الارهاب.