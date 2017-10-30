الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين العرب

القاهرة - (أ ش أ)

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب والذي يزور القاهرة حاليا.

تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحة العربية وسبل دعم القضايا العربية إعلامياً خاصة القضية الفلسطينية وإبراز ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من انتهاكات مستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساتها.

كما تطرق الحديث عن تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ‏والعراق ودور الإعلام العربي في نصرة شعوب هذه الدول والعمل على وحدتها وصيانة استقلالها.

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وقال مؤيد اللامي انه أطلع الأمين العام على الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من جهود لدحر التنظيمات الإرهابية وإخراجها من كامل التراب العراقي والجهود التي تبذلها الحكومة من اجل توحيد الصف والعمل على إعادة إعمار العراق.