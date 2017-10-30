البحرين: يتعذر علينا حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر

المنامة - (أ ش أ)

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، أنه يتعذر على البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول.

وقال حمد بن عيسى، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إنه "حان الوقت لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم"، مشيرا إلى أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها.

وأضاف أن قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنها مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في المجلس.

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة دعا، في وقت سابق، إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج.

وكتب الوزير على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس.