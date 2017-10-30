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واشنطن تدعو بغداد وأربيل للعمل السريع على حل الأزمة بينهما

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مصراوي Masrawy

واشنطن تدعو بغداد وأربيل للعمل السريع على حل الأزمة بينهما

06:21 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

واشنطن تدعو بغداد وأربيل للعمل السريع على حل الأزمة بينهما

الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

دعت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، العراقية وإقليم كردستان العراق إلى العمل السريع لحل الخلافات العالقة بينهما بموجب الدستور العراقي.

وحثت الخارجية الأمريكية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) - الأطراف الكردية لدعم حكومة إقليم كردستان العراق للاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2018.

هذا المحتوى من

Asha

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