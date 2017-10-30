واشنطن تدعو بغداد وأربيل للعمل السريع على حل الأزمة بينهما
واشنطن تدعو بغداد وأربيل للعمل السريع على حل الأزمة بينهما
06:21 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
الخارجية الأمريكية
واشنطن - (أ ش أ)
دعت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق إلى العمل السريع لحل الخلافات العالقة بينهما بموجب الدستور العراقي.
وحثت الخارجية الأمريكية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - الأطراف الكردية لدعم حكومة إقليم كردستان العراق للاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2018.
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