أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: المُعتدي على الصحفية فلجنهاور رجل مريض عقليا جاء من إسرائيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين: المُعتدي على الصحفية فلجنهاور رجل مريض عقليا جاء من إسرائيل

06:20 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

بوتين: المُعتدي على الصحفية فلجنهاور رجل مريض عقليا جاء من إسرائيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاعتداء على الصحفية العاملة في إذاعة (صدى موسكو) تاتيانا فلجنهاور ليس له أية أبعاد، مشيرا إلى أن المهاجم رجل مريض جاء من إسرائيل.

وقال بوتين ـ خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان الروسي، اليوم الإثنين ـ " إن رجلا مريضا جاء من إسرائيل واعتدى على هذه الصحفية، وإن إذاعة (صدى موسكو) تعمل بدعم من أموال الدولة، وهذا بشكل عام لا يوجد في أي بلد من العالم سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة".

يذكر أن المواطن الروسي الإسرائيلي بوريس جريتس هاجم مؤخرا مكتب إذاعة (صدى موسكو) وطعن الصحفية فلجنهاور بسكين في رقبتها، واعتقلت أجهزة الأمن الروسية هذا الرجل على الفور، وتم نقل الصحفية إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها.

واعترف غريتس جزئيا بالذنب، قائلا "إنه لم يكن يريد قتل المذيعة"، وتنوي لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية طلب وثائق طبية إسرائيلية عن حالة جريتس الذي عاش في إسرائيل فترة طويلة ثم عاد إلى .

ويدعى جريتس أن الصحفية تتبعته لمدة شهرين عبر الاتصال عن بعد، ما يرجح بأن تكون سلامته العقلية موضع شك.

هذا المحتوى من

473229cb95.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين يأمل في التصالح مع التاريخ السوفيتي في ذكرى الثورة البلشفية

    أخبار

  • وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين وحده "قابل للتطبيق"

    أخبار

  • عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

    أخبار

  • : يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

    أخبار

إعلان

e68bff572f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال