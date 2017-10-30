بوتين: المُعتدي على الصحفية فلجنهاور رجل مريض عقليا جاء من إسرائيل

موسكو - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاعتداء على الصحفية العاملة في إذاعة (صدى موسكو) تاتيانا فلجنهاور ليس له أية أبعاد، مشيرا إلى أن المهاجم رجل مريض جاء من إسرائيل.

وقال بوتين ـ خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان الروسي، اليوم الإثنين ـ " إن رجلا مريضا جاء من إسرائيل واعتدى على هذه الصحفية، وإن إذاعة (صدى موسكو) تعمل بدعم من أموال الدولة، وهذا بشكل عام لا يوجد في أي بلد من العالم سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة".

يذكر أن المواطن الروسي الإسرائيلي بوريس جريتس هاجم مؤخرا مكتب إذاعة (صدى موسكو) وطعن الصحفية فلجنهاور بسكين في رقبتها، واعتقلت أجهزة الأمن الروسية هذا الرجل على الفور، وتم نقل الصحفية إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها.

واعترف غريتس جزئيا بالذنب، قائلا "إنه لم يكن يريد قتل المذيعة"، وتنوي لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية طلب وثائق طبية إسرائيلية عن حالة جريتس الذي عاش في إسرائيل فترة طويلة ثم عاد إلى روسيا.

ويدعى جريتس أن الصحفية تتبعته لمدة شهرين عبر الاتصال عن بعد، ما يرجح بأن تكون سلامته العقلية موضع شك.