بوتين يأمل في التصالح مع التاريخ السوفيتي في ذكرى الثورة البلشفية

موسكو - (د ب أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في تصالح المجتمع الروسي مع التاريخ السوفيتي وذلك بمناسبة الذكرى السنوية المئة لثورة أكتوبر البلشفية.

وفي لقاء مع مجلس حقوق الإنسان في موسكو، قال بوتين:" آمل أن يُنْظَرَ إلى تاريخ هذه الثورة بوصفه النهاية للأحداث المأساوية التي قسمت بلادنا والشعب".

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر افتتاح "جدار حداد" تذكاري اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو لإحياء ذكر ضحايا الاضطهاد السياسي في عصر الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين، وقال بوتين إن " الافتتاح يتزامن مع الذكرى السنوية المئة للثورة".

وطالب بوتين بإرسال إشارة مفادها التسامح المتبادل وقال إن هذا سيكون "رمزا لتقبل تاريخ وطننا كما هو بانتصاراته الكبيرة وجوانبه المأساوية أيضا".

كان جنود احتلوا أماكن مهمة في مدينة سان بطرسبورج في الخامس والعشرين من أكتوبر 1917 (السابع من نوفمبر 1917 بالتقويم الجديد)، وانتهت الأحداث بتولي البلاشفة المنتمين إلى اليسار المتطرف بزعامة فلاديمير لينين، مقاليد السلطة في البلاد.

ووصل الاضطهاد السياسي ذروته قبل 80 عاما في عصر ستالين الذي خلف لينين في الحكم.