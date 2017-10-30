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ترامب ينفي حدوث "تواطؤ" بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

ينفي حدوث "تواطؤ" بشأن تدخل في الانتخابات الأمريكية

06:12 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه "لا يوجد تواطؤ" بين حملته الانتخابية وروسيا، وذلك بعد توجيه أول اتهامات في إطار التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الإثنين أن بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سلم نفسه للسلطات الحكومية، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة قضائية التحقيق في صلة الحملة بروسيا.

وذكر ترامب بعد توجيه اتهامات إلى مانافورت بالتآمر وغسيل الأموال بشأن ممارسة ضغوط سياسية لصالح أوكرانيا: "للأسف، كان ذلك منذ سنوات قبل أن ينضم بول مانافورت إلى حملة ترامب"الانتخابية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لوكالة الأنباء الألمانية، إن مانافورت قد سلم نفسه الساعة 0815 صباحا (1215 بتوقيت جرينتش)، لكن دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه تمت مطالبة مانافورت وشريكه السابق ريك جيتس بتسليم نفسيهما للسلطات الاتحادية.

وكانت هيئة قضائية قد وافقت على التهم الأولى بالتحقيق الاتحادي بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي أجريت العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة الماضي.

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