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دعوة أمريكية لدعم التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

دعوة أمريكية لدعم التحقيق بشأن تدخل في الانتخابات الأمريكية

06:11 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

دعوة أمريكية لدعم التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

دعا عضوان ديمقراطيان بارزان في الكونجرس الأمريكي، اليوم الاثنين، بتوفير دعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاجراء تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت العام الماضي.

وجاء الطلب عقب تقارير أفادت بتوجيه اتهامات لمسؤولين سابقين اثنين في حملة الانتخابية، من بينها التآمر وغسيل أموال.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر إن الرئيس الأمريكي يجب عليه ألا يتدخل على الاطلاق في عمل المحقق الخاص.

وأضاف شومر أنه في حال تدخل الرئيس في عمل المحقق الخاص، فإنه يجب على الكونجرس أن يرد بسرعة، وبشكل قاطع ومن جانب الحزبين لضمان استمرار التحقيق.

وفى بيان، دعت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى السماح بان يمضي التحقيق قدما دون عراقيل، وأن يظل مستقلاً تماماً.

وتابعت بيلوسي قائلةً "إن الدفاع عن نزاهة ديمقراطيتنا يتطلب أن يتطلع الكونجرس إلى مواجهة العدوان الروسي، ومنع التدخل في المستقبل في انتخاباتنا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه "لا يوجد تواطؤ" بين حملته الانتخابية وروسيا، وذلك بعد توجيه أول اتهامات في إطار التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي أي" اليوم بأن بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سلم نفسه للسلطات الحكومية، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة قضائية التحقيق في صلة الحملة بروسيا.

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