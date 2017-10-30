رئيس الوزراء يجتمع بوزير النقل لمناقشة خطة تطوير السكك الحديد
رئيس الوزراء يجتمع بوزير النقل لمناقشة خطة تطوير السكك الحديد
05:58 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
ويناقش الاجتماع، خطة تطوير السكك الحديدية والخط الأول لمترو الإنفاق، وبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق.
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