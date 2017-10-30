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​رئيس الوزراء يجتمع بوزير النقل لمناقشة خطة تطوير السكك الحديد

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مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يجتمع بوزير النقل لمناقشة خطة تطوير السكك الحديد

05:58 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

​رئيس الوزراء يجتمع بوزير النقل لمناقشة خطة تطوير السكك الحديد

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الهيئة العامة للاستثمار.

ويناقش الاجتماع، خطة تطوير السكك الحديدية والخط الأول لمترو الإنفاق، وبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق.

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