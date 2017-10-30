إصابة 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيل نفق جنوب قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف نفقا قرب السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن المصابين الخمسة تم انتشالهم بعد نحو ساعتين من استهداف النفق، في منطقة حدودية شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، بعدة صواريخ إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن المصابين وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف نفقا قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة يمتد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة.

واعتبر الجيش أن الحادثة بمثابة "خرق فادح للسيادة الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "لن يسمح بخرق السيادة بأي شكل فوق أو تحت الأرض" وأن حركة "حماس" الإسلامية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة.