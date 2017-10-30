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مصر ترد على إيران: استقرار الشرق الأوسط كان دائمًا أحد أهداف سياستنا الخارجية

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مصراوي Masrawy

ترد على إيران: استقرار الشرق الأوسط كان دائمًا أحد أهداف سياستنا الخارجية

05:52 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مصر ترد على إيران: استقرار الشرق الأوسط كان دائمًا أحد أهداف سياستنا الخارجية

وزارة الخارجية

القاهرة - (مصراوي):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر دائما وأبدا كانت تعتبر استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف سياستها الخارجية، وأن الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار وسلامة الدول العربية، لاسيما دول الخليج، هو ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

جا ذلك تعقيبًا على ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن موقف مصر تجاه إيران ودور مصر الإقليمي.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن اعتقاده بأن تلك التصريحات تثير علامات استفهام، خاصة ما يتعلق منها بمواقف مصر التاريخية تجاه منطقة الشرق الأوسط وعوامل الاستقرار فيها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن دعوة مصر الدائمة إلى ضرورة احترام مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار، والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، ونبذ الطائفية، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، كلها تصب في أهداف دعم استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قال إنه على مصر الابتعاد عن الرؤى التقليدية لعدة قرون مضت، وإدراك الحقائق الإيرانية، مشيرًا إلى أن وصولهم إلى هذه المرحلة عندئذ يتم توفير مزيد من الفرص للحوار والتفاهم.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية بأن بهرام قاسمي قال فى مؤتمره الصحفي الأسبوعي فى معرض رده على سؤال حول تصريحات بشأن تخفيف التوتر بين مصر وإيران، نحن على قناعة بأن مصر بلد مهم ويتمتع بتاريخ وقدم فى العالم العربي، مضيفًا أنه يجب على مصر أن تلعب مزيدًا من الأدوار فى استقرار وأمن المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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