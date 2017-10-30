ضبط أمصال منتهية الصلاحية بوحدات صحية في المنوفية
ضبط أمصال منتهية الصلاحية بوحدات صحية في المنوفية
05:50 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
شنت هيئة الرقابة الإدارية، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حملة على الوحدة الصحية بقرية كفر سبك الضحاك بمركز الباجور، بمرافقة بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.
أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات، منها تعطل أجهزة التعقيم وانتهاء صلاحية بعض الأمصال، ووجود حالات ترك عمل من الإداريين والأطباء، وتحرر عن ذلك تقرير بالمخالفات .
كما تبين عدم تواجد طبيبة الأسرة وشكاوى أهالي بسوء الخدمة الصحية المقدمة من مسئولي الوحدة، وتحويلهم لوحدات أخرى بقرى مجاورة.
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