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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات منتدى شباب العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات منتدى شباب العالم

05:49 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم اﻹثنين، الاستعدادات النهائية لاستقبال منتدى شباب العالم، والمقرر تنظيمه بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وتفقد فودة، قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والتي سوف تنطلق منها فعاليات المنتدى، مشيدًا بما رآه إنجازات تحققت على الأرض في أيام قليلة، والتزام كل مسئول بما كلف به من أعمال، سواء العاملين بالمحافظة أو مجلس المدينة.

وطالب محافظ جنوب سيناء، بمواصلة العمل من أجل الانتهاء من كافة الترتيبات النهائية، ووضع اللمسات الأخيرة بمدينة شرم الشيخ، قبل بدء انطلاق منتدى الشباب.

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