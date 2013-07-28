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عيّدي بأناقة مع أزياء دار "موزان" الإماراتيّة

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عيّدي بأناقة مع أزياء دار "موزان" الإماراتيّة عيّدي بأناقة مع أزياء دار "موزان" الإماراتيّة

أنشأت المصممة رفيعة هلال بن داري دار "موزان" الإماراتيّة في أوائل التسعينات لتصبح الأزياء التراثية وجمال العباءة الخليجية رمزًا من رموز الأناقة في الخليج العربي. وقد حافظت الدار على مكانتها كعلامة بارزة في مجال الموضة والأزياء في الخليج.
واحتفالاً بالعيد لهذا العام قدّمت المصممة مجموعة متميّزة من الأزياء الرائعة التي جمعت بين الطابع التراثي الأصيل مع اللمسات العصريّة الجذّابة. وقد تنوعت المجموعة بين الفساتين والجلابيّات التراثيّة الأنيقة.
حرصت رفيعة على أن تظهر المجموعة بباقة متميّزة من الألوان المختلفة فوجدنا فيها ألواناً متعددة منها: الأزرق، الأصفر, البنفسجيّ، والوردي. وقد لفتنا استخدام المصممة لألوان الميتاليك كالفضي والذهبي في التفاصيل الدقيقة التي زادت من فخامة الأزياء .
شاهدي في الصور مجموعة الجلابيّات الأنيقة التي قدّمتها دار "موزان" لعيد 2013.

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سيدتي