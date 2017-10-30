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وزير الطيران: تشغيل مطار "سفنكس" الجديد خلال صيف 2018

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران: تشغيل مطار "سفنكس" الجديد خلال صيف 2018

05:26 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

كتب - طه عبيد:

أعلن شريف فتحي وزير للطيران المدني، الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمطار غرب القاهرة "سفنكس"، خلال موسم الصيف العام المقبل ليستقبل أول الرحلات بالركاب.

وقال فتحي، إن الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للمطارات تدرس تشغيل المطار خلال صيف عام 2018، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تشغيله دولياً أم داخلياً.

وأضاف فتحي، على هامش افتتاح مشروعات تطوير الشحن الجوي بقرية البضائع في مطار القاهرة: "فور الاستقرار على آلية تشغيل المطار سيتم الإعلان عنه".

ولفت إلى أن المطارات الجديدة "المليز" بسيناء و"القطامية" الخاصة بالعاصمة الإدارية وغرب القاهرة "سفنكس" و"برناس" في الجنوب ورأس سدر، التي تقوم الدولة بإنشائها وتعمل على الانتهاء منها حاليا، هي مطارات طويلة المدى.

وأشار إلى أن تعمل على تنمية المناطق الجديدة التي تم إنشاء المطارات بها.

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