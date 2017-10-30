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بالصور- فوتوسيشن أسطوري لعروسين على طريق الصعيد الصحراوي

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مصراوي Masrawy

بالصور- فوتوسيشن أسطوري لعروسين على طريق الصعيد الصحراوي

03:47 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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ضمن الدول الأكثر "تشاؤمًا" حول العالم

كتبت- ميرا ماهر:
في مكان غير معتاد، وفي لقطات ساحرة، احتفل العروسان "طوني صليب" و"ناردين كمال" بخطبتهما، من خلال فوتوسيشين إبداعي، وصفه كثير من زوار مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "رومانسي أسطوري".
المكان هو الطريق الصحراوي الشرقي في مدينة ملوي بالمنيا في وسط الصعيد. والكاميرا للمصور هاني إبراهيم، أما الماكياج فكان في صالون "Capelli center". وكل هؤلاء من مدينة ملوي.
استعانت العروس بخبير التجميل "نادي كابيلي"، ومصفف الشعر "سمير كابيلي"، اللذين قدما إطلالة رومانتيكية للعروسين.
وأبهر المصور هاني ابراهيم، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عندما اختار طريق مصر أسيوط الصحراوي الشرقي موقعاً للتصوير بدلاُ عن جلسات التصوير المعتادة في الاستديو.
ولمزيد من الاختلاف، كان موقع التصوير الأساسي، في طريق محفور داخل الجبل. واستطاع هاني أن يسخر الطبيعة من خلال صور جاءت مختلفة بكل المعايير "الألوان واللقطات والزوايا"، التي اعتبرها بعض متابعيه لوحة فنية منحوتة بجمال مصر وقت الغروب.
وقال هاني لـ"مصراوي" إن الفوتوسيشن كانت أجمل مما تصور، إذ إن التعاون والحب بين طوني وناردين ساعده للوصول لهذه النتيجة.
وأضاف هاني، واجهنا يوماً صعباً خلال التصوير، بسبب عدم تقبل الناس بالصعيد لفستان العروس، إضافةً إلى مرور العديد من السيارات التي كان كثيراً ما يعلق أصحابها على الفوتوسيشن.
وقال طوني لـ"مصراوي" إن معظم الأماكن في ملوي غير مهيأة لعمل فوتوسيشن، فهي مليئة بالأماكن الأثرية الرائعة، لكنها مهملة، وأضاف: "كان اختيار الفستان صعبا بسبب اننا قعدنا ندور عالشكل ده كتير ومش لاقيينه، لحد ما لقينا حاجه مناسبة".
تعمل ناردين - العروس- كمعلمة موسيقى في إحدى مدارس اللغات بالقاهرة، كما أنها عضو في مؤسسة "مجراية" التي يشارك فيها العريس طوني، وهو يعمل أيضا منسقا لمكتبة القهوة بمعهد جوتة الألماني.
"مجراية" هي مؤسسة فنية وثقافية للقراءة وتقديم دورات للأطفال والشباب في جميع المجالات الفنية، إضافة إلى تقديم الأعمال المسرحية.

 

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