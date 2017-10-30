"أورام المنصورة" تتسلم جهازًا جديدًا لتركيب جرعات العلاج الكيماوي
"أورام المنصورة" تتسلم جهازًا جديدًا لتركيب جرعات العلاج الكيماوي
05:28 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
جهاز جديد لتركيب جرعات العلاج الكيماوي
الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، عن وصول جهاز جديد لتركيب جرعات العلاج الكيماوي (glove box)، تتجاوز قيمته النصف مليون جنيه، إذ أدخل الخدمة اليوم بوحدة الصيدلية الإكلينيكية في صيدليات المركز، وذلك تبرعًا من حملة "هنعالج ولادنا".
وأوضح حجازي، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الجديد هو الرابع من نوعه داخل المركز، ويقوم عليه نخبة من أفضل الصيادلة الإكلينيكيين المدربين على أعلى مستوى في تحضير الجرعات الكيمائية التي يتلقاها مرضى الأورام.
وأضاف أن الجهاز الجديد يساهم بشكل كبير في مواكبة زيادة معدلات التردد على المركز، ومن ثم رفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدة علاج اليوم الواحد.
كما لفت إلى أن الجهاز الجديد تقرر أن يُخصص لتركيب جرعات الكيماوي الخاصة بالأطفال، في حين جرى تخصيص الأجهزة الثلاثة الأخرى للحالات بوحدتي طب الأورام وأمراض الدم.
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