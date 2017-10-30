أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أورام المنصورة" تتسلم جهازًا جديدًا لتركيب جرعات العلاج الكيماوي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أورام المنصورة" تتسلم جهازًا جديدًا لتركيب جرعات العلاج الكيماوي

05:28 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

جهاز جديد لتركيب جرعات العلاج الكيماوي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، عن وصول جهاز جديد لتركيب جرعات العلاج الكيماوي (glove box)، تتجاوز قيمته النصف مليون جنيه، إذ أدخل الخدمة اليوم بوحدة الصيدلية الإكلينيكية في صيدليات المركز، وذلك تبرعًا من حملة "هنعالج ولادنا".

وأوضح حجازي، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الجديد هو الرابع من نوعه داخل المركز، ويقوم عليه نخبة من أفضل الصيادلة الإكلينيكيين المدربين على أعلى مستوى في تحضير الجرعات الكيمائية التي يتلقاها مرضى الأورام.

وأضاف أن الجهاز الجديد يساهم بشكل كبير في مواكبة زيادة معدلات التردد على المركز، ومن ثم رفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدة علاج اليوم الواحد.

كما لفت إلى أن الجهاز الجديد تقرر أن يُخصص لتركيب جرعات الكيماوي الخاصة بالأطفال، في حين جرى تخصيص الأجهزة الثلاثة الأخرى للحالات بوحدتي طب الأورام وأمراض الدم.​

unnamed

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السفير الألماني في المنصورة لحضور مهرجان "ألمانيا في الدلتا"

    أخبار

  • "الطوارئ" بجامعة المنصورة تسير قافلة طبية بدكرنس (صور)

    أخبار

  • برتوكول تعاون بين حقوق المنصورة وجامعة مانشستر (صور)

    أخبار

  • طلاب "تمريض ونوعية" المنصورة يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواحات

    أخبار

إعلان

ee5088f6d9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق