أشمون تخصص 7 وحدات صحية لخدمة المواطنين على مدار اليوم

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، المهندس عبد الحكيم الزفزافي، عن تخصيص 7 وحدات صحية بالمدينة لخدمة المواطنين على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تضم أطباء وأطقم تمريض وأطباء أسنان وعلاج طبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم الإثنين في قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمجلس، في حضور نائبي رئيس المدينة والمساعدين وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الخدمية.

لفت رئيس المدينة أيضًا إلى تخصيص وحدة علاج طبيعي بالوحدة الصحية في منطقة جريس وشما، وذلك لتقديم الخدمة الصحية بصورة أفضل خدمةً لأهالي أشمون.​