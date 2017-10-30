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التحقيق مع ثلاثة رجال شرطة في ألمانيا أطلقوا النار على منفذ عملية طعن

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مصراوي Masrawy

التحقيق مع ثلاثة رجال شرطة في ألمانيا أطلقوا النار على منفذ عملية طعن

05:09 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

التحقيق مع ثلاثة رجال شرطة في ألمانيا أطلقوا النار على منفذ عملية طعن

الشرطة الالمانية

برلين - (د ب أ):

يجري الادعاء العام في ألمانيا تحقيقات مع ثلاثة رجال شرطة قتلوا شابا ألمانيا، 19عاما، بالرصاص بعد أن نفذ عملية طعن في ولاية هسن وسط البلاد.

وقال الادعاء في مدينة دارمشتات إن رجال الشرطة الثلاث متهمون بالقتل العمد وإنه من غير المعروف بعد ما إذا كان هؤلاء الرجال قد تصرفوا بشكل مخالف للقواعد.

ولم يتم فصل رجال الشرطة الثلاثة.

وأطلق رجال الشرطة النار على الشاب عندما حاولوا القبض عليه صباح يوم سبت في مدينة مورفيلدن فالدورف بولاية هسن.

وقال رجال الشرطة في معرض تبرير إطلاق النار إن الشاب جرح قبل ذلك رجلا باكستانيا، 24 عاما، غير معروف له بعدة طعنات وأخذ معه حقيبة الظهر التي كان يحملها الباكستاني.

وقال أفراد الشرطة إن الدافع وراء هذه الجريمة لا يزال مجهولا.

وحسب الشرطة فإن تشريح جثة الألماني أظهر أنه أصيب بـ 19 رصاصة وإن طلقة في الصدر هي التي أدت للوفاة في حين كانت الإصابات الأخرى في القدمين والساقين والذراعين.

ولم يعرف حتى الآن ما الذي حدث قبل إطلاق الرصاص.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات ضد رجال الشرطة الثلاثة بضعة أشهر.

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