أوهورو كينياتا يفوز بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الكينية

نيروبي - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا اليوم الاثنين فوز الرئيس المنتهية ولايته أهورو كينياتا بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها المعارضة الرئيسية في البلاد.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الثانية هذا العام، حيث جرت انتخابات رئاسية في أغسطس الماضي وحصل فيها الرئيس الحالي كينياتا على 54.27%، إلا أن المحكمة العليا أصدرت قرارا في الأول من سبتمبر يقضي ببطلان الانتخابات وإعادتها في الـ26 من أكتوبر 2017، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي دعت لها المعارضة وراح ضحيتها 4 قتلى.