بالصور.. سيدات يمارسن الرياضة على الشاطئ ببورسعيد: "ع الشط سمكة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيدات يرتدين ملابس رياضية ويمارسن الرياضة في مجموعات منتظمة بمناطق متفرقة على رمال شاطئ بورسعيد بالقرب من أمواج البحر الأبيض المتوسط، متحررات من جدران صالات الجيم المغلقة.

"مصراوي" التقى ببعضهن حيث قالت حنان لطفي، مدرب لياقة بدنية ومنظمة الفعالية، إنها توجه أسبوعيًا دعوة عامة لكل سيدات وفتيات بورسعيد لممارسة الرياضة يومين بالأسبوع في مجموعات على الشاطئ، حيث رادوتها الفكرة منذ قرابة عامين عقب ثورة 30 يونيو تقريبًا بهدف النزول بالسيدات إلى الشاطئ لممارسة الرياضة بجانب التأكيد على أن الدولة في أمان واستقرار.

وأشارت إلى أنها تسعى​لتغيير ثقافة المرأة نحو ممارسة الرياضة، والتأكيد على ممارستها في كل مكان وليس فقط في الصالات والأندية الرياضية، حيث إنها تعتبر البحر "يود" طبيعي يجب الاستفادة منه، والبحر كنز المدن الساحلية، لذلك فهناك إقبال من السيدات وينضم إليها أيضًا مدربات من صالات "الجيم" للتدريب معها كمتدربات، حيث يشترك في كل فعالية ما بين 50 إلى 60 سيدة، وبجانب تزايد أعداد المشاركات فهناك أيضًا زيادة في الوعي والفكر الثقافي تجاه ممارسة المرأة للرياضة.

وأعربت منظمة اليوم الرياضي عن سعادتها بتوجه المراكز والأندية الرياضية لإقامة فعاليات مماثلة، منوهة إلى أنها تنظم فعاليات مماثلة لذوي القدرات الخاصة، كما أنها ستنظم الأسبوع بعد المقبل فعالية مشتركة لهم مع الأصحاء لدمجهم في المجتمع ولما يمثله ذلك من تأثير إيجابي في شخصيتهم وحياتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور رائد حلمي، أستاذ التدريب الرياضي في كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، إن ممارسة الرياضة بشكل عام أمر يجب أن يقوم به كل إنسان بصفة يوميًا كل حسب سنه وقدراته البدنية والجسمانية، سواء كان من خلال المشي نصف ساعة يوميًا على الأقل أو ممارسة التدريبات البدنية والانتظام بالأندية الرياضية والتدريب بها على يد متخصيين، مشددًا على أن ممارسة الرياضة تؤدي إلى الحصول على جسم سليم ومعافى بالإضافة إلى عقل سليم قادر على ممارسة نشاطاته اليومية المهنية والدراسية والحياتية على أكمل وجه.

وأضاف "حلمي"، في تصريح لـ"مصراوي" أن ممارسة الرياضة تعمل على المحافظة على الجسم صحيًا ونشيطًا، وتقلل من نسب الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وتحافظ على الوزن المثالي، بالإضافة إلى دورها الواضح في التخلص من تراكمات الدهون والوزن الزائد، وتساهم في الحصول على نوم أفضل، وتحمي المفاصل في الجسم وتحافظ عليها وتبقيها في حال أفضل، بجانب تحسين الحالة النفسية للفرد بشكل عام.