من هو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الجديد؟

كتب – محمود مصطفى:

أعلن السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، انتهاء فترة عمله، وتولي السفير بسام راضي قنصل مصر السابق في تركيا، المنصب بدلا منه.

وشغل السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الجديد، منصب قنصل مصر في تركيا، وهو نجل وزير الري الأسبق الدكتور عصام راضي.

تولى السفير بسام راضي ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية قبل انتقاله للعمل في السفارة المصرية باسطنبول.

لعب راضي دورا كبيرا في متابعة أحوال الجالية المصرية، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو من العام الماضي، عن طريق تشكيل خلية أزمات للتعامل مع حالات الطوارئ وتقديم المساعدة المطلوبة للمصريين.

وحرص راضي خلال فترة توليه منصب قنصل مصر في تركيا على التواصل الدائم مع الجالية المصرية، وزار مستشفى أجيبادم للاطمئنان على المصريين الذين أجروا جراحات في القلب، لتقديم يد العون والمساعدة لهم.

ومن المقرر أن يبدأ السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي السابق، الفترة المقبلة، مهام عمله الجديد مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة.​